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Для украинцев открылись еще два туристических направления

Автор: Анастасия Рокитна

Для украинцев открыли границы для путешествий еще две страны. Это Словения и Маврикий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.

"Еще два туристических направления открываются для украинцев: Словения и Маврикий разрешили въезд нашим гражданам с туристической целью", - говорится в сообщении.

Напомним, режим временного въезда в Словению разрешен для граждан Украины.

Отметим, ЕС разрешил въезд для туристов из Украины.

В МИД после этого сообщили, что каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев.

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