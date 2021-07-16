Для українців відкрились ще два туристичні напрямки

Для українців відкрили кордони для подорожей ще дві країни. Це Словенія та Маврикій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
Крім того, Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом.
"Ще два туристичних напрями відкриваються для українців: Словенія та Маврикій дозволили в'їзд нашим громадянам із туристичною метою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, режим тимчасового в'їзду до Словенії дозволений для громадян України.
Зазначимо, ЄС дозволив в'їзд для туристів з України.
У МЗС після цього повідомили, що кожна країна ЄС буде приймати своє рішення про допуск українців.