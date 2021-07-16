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Для українців відкрились ще два туристичні напрямки

Автор: Анастасія Рокитна

Для українців відкрили кордони для подорожей ще дві країни. Це Словенія та Маврикій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Крім того, Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом.

"Ще два туристичних напрями відкриваються для українців: Словенія та Маврикій дозволили в'їзд нашим громадянам із туристичною метою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, режим тимчасового в'їзду до Словенії дозволений для громадян України.

Зазначимо, ЄС дозволив в'їзд для туристів з України.

У МЗС після цього повідомили, що кожна країна ЄС буде приймати своє рішення про допуск українців.

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