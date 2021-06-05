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Украинцев из ОРДЛО будут пропускать без необходимости самоизоляции: названное условие

Автор: РБК-Украина

В Украину без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Списки таких граждан будут переданы на КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

Без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Напомним, в Украине стартовала запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя.

Также сообщалось, что вакцинацию жителей ОРДЛО могут организовать на пунктах пропуска.

Ранее Украинцам разрешили выезжать из Крыма и ОРДЛО на авто без техпаспорта.

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