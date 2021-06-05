Українців з ОРДЛО пропускатимуть без необхідності самоізоляції: названа умова

Без самоізоляції будуть пропускати громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Умовою пропуску є пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, надходитимуть й безпосередньо в КПВВ.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетинання лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.