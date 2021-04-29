Украинцев обеспечат доступным жильем. Рада окончательно приняла закон

"За" проголосовали 277 нардепов.

Согласно закону, Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"). Последнее создали в 2020 году на выполнение задания президента по реализации программы "Доступная ипотека".

Что предлагает закон

Документ излагает в новой редакции статью 30 закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Министерство финансов должно осуществить выпуски облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном правительством, в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжилье".

Предусмотрены изменения в приложение №2 к закону о бюджете. Увеличивается плановый показатель государственных внутренних заимствований на 20 млрд грн. Таким образом в бюджете на этот год предельный объем государственного долга возрастет на 20 млрд гривен.

Ранее в партии "Слуга народа" заявляли, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тысяч ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тысяч квартир для передачи их в финансовый лизинг.

Отметим, сегодня на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, поддержки государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.

Изменения в закон ко второму чтению

Также в этом законе ко второму чтению предусмотрели расходы:

на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог в сумме 1,2 млрд гривен,

на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение коммунальной техники, в сумме 100 млн гривен по решению Кабинета министров.

Документ определяет, что по решению Кабмина распределение бюджетных назначений общего фонда госбюджета по программе мер по борьбе с коронавирусом осуществляется на вакцинацию населения и мероприятия по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19. Это решение может предусматривать и определение новых бюджетных программ.

Также правительство может по согласованию с комитетом Рады по вопросам бюджета сокращать расходы госбюджета и предоставлять кредиты из

госбюджета на финансирование программы мероприятий по борьбе с COVID-19.