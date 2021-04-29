Украинцев обеспечат доступным жильем. Рада окончательно приняла закон

В Украине создадут единую организацию с необходимым ресурсом для продления программы обеспечения жильем украинцев. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №5308.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 277 нардепов.
Согласно закону, Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"). Последнее создали в 2020 году на выполнение задания президента по реализации программы "Доступная ипотека".
Документ излагает в новой редакции статью 30 закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".
Министерство финансов должно осуществить выпуски облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном правительством, в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжилье".
Предусмотрены изменения в приложение №2 к закону о бюджете. Увеличивается плановый показатель государственных внутренних заимствований на 20 млрд грн. Таким образом в бюджете на этот год предельный объем государственного долга возрастет на 20 млрд гривен.
Ранее в партии "Слуга народа" заявляли, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тысяч ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тысяч квартир для передачи их в финансовый лизинг.
Отметим, сегодня на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, поддержки государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.
Также в этом законе ко второму чтению предусмотрели расходы:
Документ определяет, что по решению Кабмина распределение бюджетных назначений общего фонда госбюджета по программе мер по борьбе с коронавирусом осуществляется на вакцинацию населения и мероприятия по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19. Это решение может предусматривать и определение новых бюджетных программ.
Также правительство может по согласованию с комитетом Рады по вопросам бюджета сокращать расходы госбюджета и предоставлять кредиты из
госбюджета на финансирование программы мероприятий по борьбе с COVID-19.
Напомним, за основу Рада одобрила этот закон в ходе внеочередного заседания парламента 13 апреля.
Как писало РБК-Украина, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых.
Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых.