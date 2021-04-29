Українців забезпечать доступним житлом. Рада остаточно прийняла закон

"За" проголосували 277 нардепів.

Відповідно до закону, Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"). Останнє створили в 2020 році на виконання завдання президента щодо реалізації програми "Доступна іпотека".

Що пропонує закон

Документ викладає в новій редакції статтю 30 закону "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Міністерство фінансів має здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом міністрів, у держвласність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло".

Передбачені зміни в додаток №2 до закону про бюджет. Збільшується плановий показник державних внутрішніх запозичень на 20 млрд грн. Таким чином ув бюджеті на цей рік граничний обсяг державного боргу зросте на 20 млрд гривень.

Раніше в партії "Слуга народу" заявляли, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тисяч іпотечних кредитів для придбання житла і придбано 12 тисяч квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.

Відзначимо, сьогодні на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей, підтримки держави очікують також 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.

Зміни до закону до другого читання

Також у цьому законі до другого читання передбачили видатки :