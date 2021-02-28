ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для українців з березня почнуть діяти два нових безвізи

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 14:02
Для українців з березня почнуть діяти два нових безвізи Фото: закордонний паспорт України (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Для громадян України з березня набувають чинності дві нових безвізових угоди. Так, українці зможуть без віз відвідати Гренаду і нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Про це Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також міністр зазначив, що з березня поновлюється сполучення з Грузією.

"Ми розширюємо свободу подорожей для Української попри усі обставини. 1 березня стартує 2 безвізи:

1. Гренада

2. Заморські території Нідерландів Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба", - написав Кулеба.

Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

Також РБК-Україна писало, що влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.

Крім цього повідомлялося, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому укладенню двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.

Зазначимо, раніше Кулеба повідомляв, що зараз питання безвізу між Україною і США неможливо вирішити. Але в майбутньому обговорення можливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Україна Безвиз
NEWS
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму