Для українців з березня почнуть діяти два нових безвізи
Для громадян України з березня набувають чинності дві нових безвізових угоди. Так, українці зможуть без віз відвідати Гренаду і нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.
Про це Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Також міністр зазначив, що з березня поновлюється сполучення з Грузією.
"Ми розширюємо свободу подорожей для Української попри усі обставини. 1 березня стартує 2 безвізи:
1. Гренада
2. Заморські території Нідерландів Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба", - написав Кулеба.
Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.
Також РБК-Україна писало, що влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.
Крім цього повідомлялося, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому укладенню двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.
Зазначимо, раніше Кулеба повідомляв, що зараз питання безвізу між Україною і США неможливо вирішити. Але в майбутньому обговорення можливо.