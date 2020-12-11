ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Раде рекомендуют защитить украинцев от коллекторов: что предлагает закон

Украина, Пятница 11 декабря 2020 17:31
Раде рекомендуют защитить украинцев от коллекторов: что предлагает закон
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. Документ рекомендуют одобрить за основу.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Комитет рекомендует принять за основу законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности №4241 и дать поручение комитету доработать указанный проект закона", - сказано в сообщении.

Что предлагает этот закон

В документе прописано создание публичного Реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. В нем должны будут зарегистрироваться все коллекторские компании.

Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

В законе прописано, что банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Документ также устанавливает перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

Напомним, данный законопроект зарегистрировали в парламенте в конце октября.

Как писало РБК-Украина, в августе Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в законопроекте №2133 о защите украинцев от коллекторов.

Так, в конце декабря 2019 года Рада приняла его за основу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Верховная Радафинкомитет ВРУколлектор

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь