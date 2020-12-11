Раде рекомендуют защитить украинцев от коллекторов: что предлагает закон

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. Документ рекомендуют одобрить за основу.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Комитет рекомендует принять за основу законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности №4241 и дать поручение комитету доработать указанный проект закона", - сказано в сообщении.

Что предлагает этот закон

В документе прописано создание публичного Реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. В нем должны будут зарегистрироваться все коллекторские компании.

Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

В законе прописано, что банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Документ также устанавливает перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

Напомним, данный законопроект зарегистрировали в парламенте в конце октября.

Как писало РБК-Украина, в августе Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в законопроекте №2133 о защите украинцев от коллекторов.

Так, в конце декабря 2019 года Рада приняла его за основу.