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Українців хочуть захистити від колекторів. Рада схвалила закон за основу

Україна, Середа 27 січня 2021 11:23
Українців хочуть захистити від колекторів. Рада схвалила закон за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила законопроект №4241 для захисту українців від колекторів. Документ прийняли за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 355 нардепів.

Закон пропонує створити публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися.

Згідно з документом, Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Банки та фінансові компанії у разі прийняття закону повинні будуть повідомляти клієнтів про притягнення колекторів за доцільне призначити пеню. Це повинно відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Кредитора хочуть зобов'язати публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

У документі також прописаний перелік способів дозволеного взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.

Закон забороняє дзвонити боржнику з 20 до 8 години, понад 2 разів на день, повідомляти третіх осіб про борг, вимагати від родичів погасити борги.

Відповідальність кредиторів/колекторів за порушення вимог закону передбачена від 51 до 102 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше фінкомітет рекомендував парламенту схвалити цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупціогенні чинники в проекті закону, який стосується захисту боржників від колекторів.

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