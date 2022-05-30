Мы с украинцами мыслями и сердцами. Путин не победит, - Шольц

Пути не сможет победить в развязанной против Украины войне. Немецкий народ мыслями и сердцами всегда с украинцами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на благотворительном концерте телемарафона Save Ukraine в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Канцлер также отметил, что Германия вместе с партнерами оказывает помощь украинской экономике и поддерживает оружием украинских военных. По словам Шольца Германия приняла около 800 тысяч переселенцев из Украины.

Напомним, ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Шольца за то, что Украина до сих пор не получила немецкое тяжелое вооружение.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какое оружие, по его мнению, наиболее реально получить от Германии.

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