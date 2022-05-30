Ми з українцями думками і серцями. Путін не переможе, - Шольц

Шляху не зможе перемогти у розв'язаній проти України війні. Німецький народ думками і серцями завжди з українцями. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на благодійному концерті телемарафону Save Ukraine в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.