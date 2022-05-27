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"Украина просто брошена Берлином". Посол Мельник раскритиковал речь Шольца в Давосе

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Берлин, Пятница 27 мая 2022 10:03
"Украина просто брошена Берлином". Посол Мельник раскритиковал речь Шольца в Давосе Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе повторил свои бессодержательные строфы и вновь не подчеркнул, что Украина должна полностью выиграть войну, которую развязала Россия.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Он подчеркнул, что в военном отношении Украина просто брошена Берлином.

"В Киеве надеялись услышать из этой речи, какие шаги предпримет светофор, чтобы оказать нам массированную поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну. К сожалению, это было не событие, особенно в плане немедленной поставки тяжелого вооружения из Германии", - заявил посол.

Напомним, накануне в Давосе Шольц заявил, что руководитель Кремля Владимир Путин не должен победить в войне против Украины, и есть уверенность что он этого и не сможет.

Ранее канцлер Германии заявлял, сейчас не видно скорого завершения войны России против Украины. Поскольку российская сторона не предпринимает шагов по достижению мирного соглашения.

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Олаф Шольц Давос Андрей Мельник Германия Война России против Украины
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