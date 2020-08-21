Где украинцам не стоит купаться: список пляжей

В Киеве не рекомендуют купаться почти на всех пляжах
По состоянию на вторую половину августа в Украине не рекомендуется купаться на нескольких пляжах в ряде регионов.
Об этом говорится в сообщении Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Сообщается, что в этом году ведется наблюдение за качеством воды на 88 пляжах - 54 морских и 34 речных.
Список пляжей с отклонениями показателей качества воды:
- Мариуполь - городской пляж в районе гостиницы "Турист", пляж "Левобережный", пляжи Приморского района
- пляжи поселков Ялта, Юрьевка и Мелекино
- Запорожье - пляж "Правый берег"
- Энергодар - городской пляж "Солнечный"
На всех вышеуказанных пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Пробы воды взяты на повторные исследования.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги - "купаться запрещено".
Отметим, вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей минимальная, это также касается зон отдыха в целом.