Где украинцам не стоит купаться: список пляжей

Фото: пляж в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве не рекомендуют купаться почти на всех пляжах

По состоянию на вторую половину августа в Украине не рекомендуется купаться на нескольких пляжах в ряде регионов.

Об этом говорится в сообщении Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Сообщается, что в этом году ведется наблюдение за качеством воды на 88 пляжах - 54 морских и 34 речных.

Список пляжей с отклонениями показателей качества воды:

Донецкая область

- Мариуполь - городской пляж в районе гостиницы "Турист", пляж "Левобережный", пляжи Приморского района

- пляжи поселков Ялта, Юрьевка и Мелекино

Запорожская область

- Запорожье - пляж "Правый берег"

- Энергодар - городской пляж "Солнечный"

Николаев - городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой"

Одесса - пляжи 13 и 16 станции Большого Фонтана, "Отрада"

Херсонская область - пляж Геническа

Киев - пляжи "Золотой", "Центральный", "Предместная слободка", "Детский", "Молодежный", "Венеция", "Веселка", "Галерный", "Черторой", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербный", "Пуща-Водица".

На всех вышеуказанных пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Пробы воды взяты на повторные исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги - "купаться запрещено".

Отметим, вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей минимальная, это также касается зон отдыха в целом.