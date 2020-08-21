Де українцям не варто купатися: список пляжів

У Києві не рекомендують купатися майже на всіх пляжах
За станом на другу половину серпня в Україні не рекомендується купатися на декількох пляжах в ряді регіонів.
Про це йдеться в повідомленні Центр громадського здоров'я України в Facebook.
Повідомляється, що в цьому році ведеться спостереження за якістю води на 88 пляжах - 54 морських і річкових 34.
Список пляжів з відхиленнями показників якості води:
- Маріуполь - міський пляж в районі готелю "Турист", пляж "Лівобережний", пляжі Приморського району
- пляжі селищ Ялта, Юр'ївка та Мелекіно
- Запоріжжя - пляж "Правий берег"
- Енергодар - міський пляж "Сонячний"
На всіх вищевказаних пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води, взяті на повторні дослідження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві заборонено купатися на 10 пляжах, там вивішені червоні прапори - "купатися заборонено".
Зазначимо, ймовірність зараження коронавірусом при відвідуванні пляжів мінімальна, це також стосується зон відпочинку в цілому.