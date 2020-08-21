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Де українцям не варто купатися: список пляжів

Україна, П'ятниця 21 серпня 2020 16:16
Де українцям не варто купатися: список пляжів
Фото: пляж в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві не рекомендують купатися майже на всіх пляжах

За станом на другу половину серпня в Україні не рекомендується купатися на декількох пляжах в ряді регіонів.

Про це йдеться в повідомленні Центр громадського здоров'я України в Facebook.

Повідомляється, що в цьому році ведеться спостереження за якістю води на 88 пляжах - 54 морських і річкових 34.

Список пляжів з відхиленнями показників якості води:

  • Донецька область

- Маріуполь - міський пляж в районі готелю "Турист", пляж "Лівобережний", пляжі Приморського району

- пляжі селищ Ялта, Юр'ївка та Мелекіно

  • Запорізька область

- Запоріжжя - пляж "Правий берег"

- Енергодар - міський пляж "Сонячний"

  • Миколаїв - міський пляж "Чайка" і пляж "Прибій"
  • Одеса - пляжі 13 і 16 станції Великого Фонтану, "Відрада"
  • Херсонська область - пляж Генічеська
  • Київ - пляжі "Золотий", "Центральний", "Передмістна слобідка", "Дитячий", "Молодіжний", "Венеція", "Веселка", "Галерна", "Чорторий", "Троєщина", "Тельбін", "Райдуга", "Вербний", "Пуща-Водиця"

На всіх вищевказаних пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води, взяті на повторні дослідження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві заборонено купатися на 10 пляжах, там вивішені червоні прапори - "купатися заборонено".

Зазначимо, ймовірність зараження коронавірусом при відвідуванні пляжів мінімальна, це також стосується зон відпочинку в цілому.

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