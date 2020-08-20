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В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах

Киев, Четверг 20 августа 2020 15:30
В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах
Фото: пляж (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Но на трех киевских пляжах купаться разрешено

В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги - "купаться запрещено". Но на трех киевских пляжах купаться разрешено.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано.

Запрещено купаться на пляжах:

  • "Венеция";
  • "Радуга";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Предместная Слободка";
  • "Радуга";
  • "Тельбин";
  • "Центральный";
  • "Черторой".

Напомним, в Госпотребслужбе оценили вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей.

Отметим, что в конце июля из-за несоответствия санитарным нормам было запрещено купаться на всех пляжах Киева.

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