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Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак

Новости » Политика     08.01.2020 - 13:55
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак
Иллюстративное фото (Wathiq Khuzaie/Getty Images)

Гражданам советуют избегать мест массового скопления

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Ираке.

Так, в дипломатическом представительстве призывают украинцев воздержаться от поездок в Ирак. Также в посольстве рекомендуют гражданам, находящимся в Ираке и Иракском Курдистане, избегать мест массового скопления.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране. Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и др. рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей", - говорится в заявлении.

Напомним, ночью 7 января иранское военное формирование Корпус стражей исламской революции осуществило ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. В Тегеране заявили, что атака по объектам США была ответом на убийство иранского военного командующего Касема Сулеймани.

Также РБК-Украина писало, что по данным иранского государственного телевидения, в результате ракетного удара по американским объектам в Ираке погибли по меньшей мере 80 человек. Информацию о погибших пока не подтвердили официальные ведомства Соединенных Штатов или Ирака.

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