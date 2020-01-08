В Ираке видят угрозу "опустошительной тотальной войны"

Фото: премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди (islamnews.ru)

В Ираке видят угрозу войны во всем мире

Глава правительства Ирака Адиля Абдул-Махди видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны". Об этом сообщает агентство Al Arabiya.

Комментируя ситуацию в Иране, Абуд-Махди отметил, что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Премьер-министр Ирака отметил, что его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета и призывает все стороны конфликта придерживаться международных соглашений.

По данным CNN, удары по американским объектам в иракских провинциях Анбар и Эрбиль были нанесены около 2:00 ночи по местному времени. Абдул-Махди сообщили, что удары будут вот-вот нанесены или уже наносятся, однако конкретные цели Тегеран не раскрыл.

Отметим, утром 8 января украинский самолет Boeing 737, который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, разбился возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли. Была версия, что самолет могли сбить.

Также Ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) угрожает атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана.