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Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Ірак

Новини » Політика     08.01.2020 - 13:55
Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Ірак
Ілюстративне фото (Wathiq Khuzaie/Getty Images)

Громадянам радять уникати місць масового скупчення

Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок в Ірак у зв'язку з загостренням ситуації на Ближньому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Іраку.

Так, в дипломатичному представництві закликають українців утриматися від поїздок до Іраку. Також у посольстві рекомендують громадянам, які перебувають в Іраку та Іракському Курдистані, уникати місць масового скупчення.

"Посольство України в Республіці Ірак рекомендує українцям утриматися від відвідування Іраку у зв'язку з загостренням ситуації з безпекою у цій країні. Українцям, які вже перебувають в Іраку, Іракському Курдистані тощо рекомендується виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вночі 7 січня іранське військове формування Корпус вартових ісламської революції здійснило ракетний удар по американським військовим об'єктам на території Іраку. У Тегерані заявили, що атака по об'єктам США була відповіддю на вбивство іранського військового командувача Касема Сулеймані.

Також РБК-Україна писало, що за даними іранського державного телебачення, в результаті ракетного удару по американським об'єктам в Іраку загинули щонайменше 80 людей. Інформацію про загиблих поки не підтвердили офіційні відомства Сполучених Штатів чи Іраку.

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