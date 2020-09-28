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Украинцам не рекомендуют посещать Азербайджан

Автор: Максим Зайченко

Украинцам не рекомендуют посещать Азербайджан из-за обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Тех, кто уже находится в стране, просят проявлять бдительность и осторожность.

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Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Азербайджане.

"В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении, Посольство Украины призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

Украинцам, которые планируют посетить Азербайджан или уже находятся там, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории страны во избежание опасных случаев.

Также РБК-Украина писало, что посольство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Армению. Ведомство, в частности, призывает украинцев, которые там уже находятся, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границе.

Напомним, Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Правительство Армении объявило военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. РБК-Украина рассказывает, что происходит в зоне конфликта.

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