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Українцям не рекомендують відвідувати Азербайджан

Автор: Максим Зайченко

Українцям не рекомендують відвідувати Азербайджан через загострення ситуації в Нагірному Карабасі. Тих, хто вже знаходиться в країні, просять проявляти пильність і обережність.

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Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Азербайджані.

"У зв'язку із загостренням безпекової ситуації на лінії зіткнення між збройними силами Азербайджану і Вірменії, Посольство України закликає своїх громадян утриматися від поїздок в регіони, які знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Українцям, які планують відвідати Азербайджан або вже знаходяться там, рекомендується уважно відстежувати ситуацію з безпекою на території країни, щоб уникнути небезпечних випадків.

Також РБК-Україна писало, що посольство рекомендує українцям утриматися від поїздок до Вірменії. Відомство, зокрема, закликає українців, які там знаходяться, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії через Нагірний Карабах. Уряд Вірменії оголосив воєнний стан, а в Азербайджані оголошена часткова мобілізація. РБК-Украина розповідає, що відбувається в зоні конфлікту.

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