Украинцам разрешили покупать акции Pfizer

MERCK & CO., INC.,

Как сообщало РБК-Украина, производитель лекарств Pfizer повысил прогноз доходов от вакцины от COVID на 2021 год до 36 млрд долларов. Совместно с BioNTech компания рассчитывает произвести 3 млрд доз до конца декабря.

Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции нескольких иностранных компаний. В частности, к обращению допущены акции шести американских технологических гигантов: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. и Advanced Micro Devices Inc.

Отметим, в Украине разрешено покупать и продавать акции иностранных компаний с 2018 года, когда Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины.