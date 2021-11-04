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Украинцам разрешили покупать акции Pfizer

Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла ряд решений о допуске на украинский рынок капитала иностранных ценных бумаг, среди которых акции американской компании Pfizer. Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

На заседании 4 ноября комиссия дала старт обращению на украинских регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

NIKE, INC.,

MERCK & CO., INC.,

PAYPAL HOLDINGS, INC.,

NVIDIA CORPORATION,

PEPSICO, INC.,

PFIZER INC.,

QUALCOMM INCORPORATED,

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,

THE WALT DISNEY COMPANY,

STARBUCKS CORPORATION,

UNITED PARCEL SERVICE,

WALMART INC.

Как сообщало РБК-Украина, производитель лекарств Pfizer повысил прогноз доходов от вакцины от COVID на 2021 год до 36 млрд долларов. Совместно с BioNTech компания рассчитывает произвести 3 млрд доз до конца декабря.

Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции нескольких иностранных компаний. В частности, к обращению допущены акции шести американских технологических гигантов: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. и Advanced Micro Devices Inc.

Отметим, в Украине разрешено покупать и продавать акции иностранных компаний с 2018 года, когда Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины.

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Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка