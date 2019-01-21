Нацкомиссия по ценным бумагам выявила мошенников, продающих украинцам акции Tesla

Иллюстративное фото (www.tesla.com)

В НКЦБФР советуют проверять информацию о профессиональном участнике, который предлагает услуги

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о существовании рисков приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов украинскими инвесторами фондового рынка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

Как отметили в пресс-службе, ООО "НАСДАК ГРУПП Украина" (Nasdaq Group Ukraine) позиционирует себя официальным представителем фондовой биржи NASDAQ (США) в украинском сегменте и официальным партнерским офисом компании Tesla Inc. в Украине. Компания предлагает к приобретению ценные бумаги компании Tesla Inc.

Однако, по данным НКЦБФР, ООО "НАСДАК ГРУПП Украина" не является профессиональным участником фондового рынка. Официального ответа на запрос Комиссии от ООО "НАСДАК ГРУПП Украина", в частности относительно порядка и механизма приобретения ценных бумаг компании Tesla Inc. и порядке открытия счетов инвесторам, не получено, в связи с возвратом корреспонденции.

"Следовательно, при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги (в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов) с целью избежания потери средств предлагаем выяснять информацию о профессиональном участнике, который предлагает услуги (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т. п.) и эмитента, ценные бумаги которого намерены приобрести (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине)", - добавили в пресс-службе

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала для общественного обсуждения два проекта решений, которые позволят покупать государственные облигации через мобильные приложения.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с отмыванием на украинских фондовых биржах доходов, полученных нелегальным путем. По версии СБУ, в 2017-2018 годах сотрудники бирж совместно с торговцами ценными бумагами организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. По схеме торговцы проводили сомнительные финансовые операции покупки-продажи ОВГЗ. Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.