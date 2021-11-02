ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Pfizer повысили прогноз продаж COVID-вакцины на 2021 год до 36 млрд долларов

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 15:37
В Pfizer повысили прогноз продаж COVID-вакцины на 2021 год до 36 млрд долларов Фото: В Pfizer повысили прогноз продаж COVID-вакцины на 2021 год до 36 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Производитель лекарств Pfizer повысил прогноз доходов от вакцины от COVID на 2021 год до 36 млрд долларов. Совместно с BioNTech компания рассчитывает произвести 3 млрд доз к концу декабря, хотя не все дозы будут поставлены к этому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вакцина под названием Comirnaty, разработанная совместно с немецкой компанией BioNTech, принесла 13 млрд долларов дохода за три месяца до 30 сентября. Это более половины общего дохода компании Pfizer в размере 24 млрд долларов за квартал, который вырос на 134% по сравнению с предыдущим годом. За первые шесть месяцев этого года выручка компании составила 11,3 млрд долларов.

Вместе с американской биотехнологической компанией Moderna на долю Pfizer приходится львиная доля мировых доходов фармацевтической отрасли от вакцин от коронавируса. Moderna сообщит о своих доходах от вакцин в 4 ноября, а партнер Pfizer - компания BioNTech и крупнейший британский производитель лекарств AstraZeneca - на следующей неделе.

Многие западные страны, включая США, Великобританию и Германию, начали делать повторные прививки пожилым и уязвимым людям. Однако бустерные прививки вызывают споры, поскольку в странах с низким уровнем дохода только 3,7% людей получили хотя бы одну дозу вакцины. Во всем мире было введено около 7,1 млрд доз, и почти половина населения мира получила хотя бы одну прививку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса
NEWS
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине