Українцям розсилають електронні листи, що викрадають дані: як їх розпізнати
Фото: хакери розсилають українцям небезпечні електронні листи, що викрадають дані (freepik.com)
Хакери масово розповсюджують серед українців небезпечні електронні листи з темою "Остаточний платіж" та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CETR-UA.
Зазначається, що відкриття архіву призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.
Кібератаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).
Нагадаємо, закарпатським медіа розіслали фейкові листи про нібито примусову мобілізацію місцевих угорців.
Окрім того, хакери розсилали небезпечні листи зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.