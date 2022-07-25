Українцям розсилають електронні листи, що викрадають дані: як їх розпізнати

Хакери масово розповсюджують серед українців небезпечні електронні листи з темою "Остаточний платіж" та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CETR-UA.

Зазначається, що відкриття архіву призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних. Кібератаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).