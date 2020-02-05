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Украинцам продлили сроки безвизового пребывания в Аргентине и Монголии

Новости » Политика     05.02.2020 - 11:46
Украинцам продлили сроки безвизового пребывания в Аргентине и Монголии
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украинцы в этих странах смогут находиться без виз 90 дней в течение полугода

Кабинет министров Украины подписал протоколы с правительствами Аргентины и Монголии об увеличении сроков безвизового пребывания граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине без виз до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее были предусмотрены 90 дней в течение года.

"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран в два раза", - отметил Гончарук.

Украинцам продлили сроки безвизового пребывания в Аргентине и Монголии

Напомним, ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что в следующем году Лондон и Киев начнут переговоры о безвизовом режиме.

До этого Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе. Таким образом, украинцы смогут без виз находиться в этой стране до 90 дней в течение 180 дней. Также отменяются долгосрочные визы на пребывание свыше 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции. Кроме того, украинцы получат возможность бесплатно оформлять другие категории долгосрочных виз.

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