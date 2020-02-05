ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям продовжили термін безвізового перебування в Аргентині й Монголії

Новини » Політика     05.02.2020 - 11:46
Українцям продовжили термін безвізового перебування в Аргентині й Монголії
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Українці в цих країнах зможуть перебувати без віз до 90 днів протягом півроку

Кабінет міністрів України підписав протоколи з урядами Аргентини і Монголії про збільшення термінів безвізового перебування громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука Telegram.

За його словами, українці зможуть перебувати в Монголії та Аргентині без віз до 90 днів протягом 180 днів без віз. Раніше було передбачено 90 днів протягом року.

"Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадян України на території двох країн удвічі", - зазначив Гончарук.

Українцям продовжили термін безвізового перебування в Аргентині й Монголії

Нагадаємо, раніше посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що в наступному році Лондон і Київ почнуть переговори про безвізовий режим.

До цього Україна підписала угоду про безвізовий режим з Північною Македонією на постійній основі. Таким чином, українці зможуть без віз перебувати в цій країні до 90 днів протягом 180 днів. Також скасовуються довгострокові візи на перебування понад 90 днів з метою навчання, працевлаштування, возз'єднання сім'ї та імміграції. Крім того, українці отримають можливість безкоштовно оформляти інші категорії довгострокових віз.

Уряд створив фонд для кредитування фермерів
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниБезвізовий режимАргентина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся