В Минсоцполитики пояснили механизм субсидий после подорожания газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Украинцы, которые получают субсидию, будут платить столько же, как и в прошлом году

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Какая отметили в Минсоцполитики, субсидия зависит от двух факторов - от размера тарифа и от доходов граждан.

"Если доходы граждан не меняются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не меняется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии. То есть сумма, которую платит государство за человека, возрастает по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений", - отмечается в сообщении.

www.msp.gov.ua

Следовательно, получатели субсидий не почувствуют колебаний цены на газ, поскольку их доля оплаты останется неизменной, отметили в министерстве.

www.msp.gov.ua

Напомним, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырасли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 грн за куб. метр.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2018 года получали 2617,2 тыс. домохозяйств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.