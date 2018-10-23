Количество получателей субсидий в сентябре увеличилось до 2,6 млн хозяйств

Фото: Центр социальных служб (kmu.gov.ua)

Средний размер субсидии в сентябре уменьшился до 100 гривен

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2018 года получали 2617,2 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2018 уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 31,6% и составил 102,3 грн.

В январе-сентябре 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату услуг обратилось 4419,9 тыс. домохозяйств, что на 39,8% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. За это время назначены субсидии 3156,3 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 59,2%.

Напомним, впервые за последние нес

колько лет в проекте госбюджета-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство предлагает "урезать" статью расходов почти на 16 млрд гривен по сравнению с нынешним годом - до 55,05 млрд гривен.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.