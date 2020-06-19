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Украинцам пообещали ежегодную индексацию пенсий

Новости » Политика     19.06.2020 - 12:04
Украинцам пообещали ежегодную индексацию пенсий
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

Индексация пенсий и социальных выплат будет ежегодной

В Украине индексация пенсий и социальных выплат будет ежегодной. В Министерстве финансов назвали ежегодный пересчет пенсий нормальной практикой.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр напомнил, что с изменениями в бюджет в апреле были предусмотрены средства на индексацию пенсий.

"Более того, мы предлагаем делать индексацию и в следующем году. Это нормальная практика - делать индексацию ежегодно", - заявил Марченко.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что индексацию пенсий буду проводить ежегодно 1 марта; по ее словам, с такой позицией согласны представители Международного валютного фонда.

Кроме того, ожидается, что в Украине появится индексация размера алиментов, Верховная рада на этой неделе поддержала за основу соответствующий законопроект. Несмотря на то, что индексация алиментов несколько лет закреплена в законодательстве, до сих пор не было механизма.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство финансов Украиныпенсиииндексация зарплат и пенсий
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