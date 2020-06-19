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Українцям пообіцяли щорічну індексацію пенсій

Новини » Політика     19.06.2020 - 12:04
Українцям пообіцяли щорічну індексацію пенсій
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Індексація пенсій і соціальних виплат буде щороку

В Україні індексація пенсій і соціальних виплат буде щорічною. У Міністерстві фінансів назвали щорічний перерахунок пенсій нормальною практикою.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр нагадав, що змінами до бюджету у квітні були передбачені кошти на індексацію пенсій.

"Більше того, ми пропонуємо робити індексацію і в наступному році. Це нормальна практика - робити індексацію щорічно", - заявив Марченко.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що індексацію пенсій буду проводити щорічно 1 березня; за її словами, з такою позицією згодні представники Міжнародного валютного фонду.

Крім того, очікується, що в Україні з'явиться індексація розміру аліментів, Верховна рада на цього тижня підтримала за основу відповідний законопроект. Попри те, що індексація аліментів кілька років закріплена в законодавстві, досі не було механізму.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Міністерство фінансів Українипенсиииндексация зарплат и пенсий
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