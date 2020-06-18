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В Украине введут индексацию размера алиментов

Новости » Общество     18.06.2020 - 17:06
В Украине введут индексацию размера алиментов
Фото: копилка (freepik)

Рада одобрила соответствующий законопроект за основу

В Украине введут индексацию размера алиментов. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3112.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За проект проголосовали 246 парламентариев.

Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Подчеркнем, норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет. В 2016 году ее закрепили также и в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины об индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме".

Однако в настоящее время у этой нормы нет механизма реализации.

"Отсутствие механизма реализации в законе "Об исполнительном производстве" приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке", - отмечают в парламенте.

Напомним, Министерство юстиции Украины заявило, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов.

Как писало РБК-Украина, в базах данных пограничников на начало этого года было около 120 тысяч человек, которым исполнительные службы ограничили выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радаалименты
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