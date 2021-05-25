Как украинцам покинуть территорию Беларуси: разъяснение посольства

Сообщается, что гражданам Украины, которые будут с 26 мая авиационным путем прибывать в Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, нужно заявить о цели прибытия на пограничном контроле.

В случае получения разрешения на транзит необходимо в течение 24 часов выехать наземным транспортом в Украину. Отметим, такой маршрут популярен у граждан Украины, которые на самолетах добираются в Россию и наоборот.

"В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка", - отмечает посольство.

Кроме того, в случае въезда в Беларусь с территории Украины или из третьей страны (не с целью транзита), нужно предъявить ПЦР-тест и пройти десятидневную самоизоляцию. Только после этого можно будет выехать в Украину.