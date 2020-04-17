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Количество новых вакансий из-за карантина упало вдвое

Новости » Финансовый кризис 2020     17.04.2020 - 15:28
Количество новых вакансий из-за карантина упало вдвое
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

На одну вакансию претендуют три человека

С середины марта 2020 года количество новых вакансий в Украине упало вдвое, а количество новых резюме в последние недели практически не меняется. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

Количество новых вакансий из-за карантина упало вдвое

Как отмечается в обзоре, с начала карантина показатель нагрузки (отношение новых резюме и новых вакансий) увеличился с 2,1 до 3,0, прежде всего из-за уменьшения количества вакансий.

Показатель рос во всех секторах и городах, меньше всего - в сельском хозяйстве, финансах, медицине и розничной торговле.

Количество новых вакансий из-за карантина упало вдвое

В то же время с конца марта растет количество зарегистрированных безработных растет, "что может отражать не только потерю работы в связи с текущим кризисом, но и облегчение процедуры получения статуса безработного", добавили в НБУ.

Количество новых вакансий из-за карантина упало вдвое

Напомним, Фонд обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы повысил на время карантина минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, за время карантина (с 12 марта до 16 апреля) в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных.

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