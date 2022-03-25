Украинцам напомнили, как можно сообщить ВСУ о передвижении вражеской техники и ДРГ

Фото: о передвижении российской техники можно сообщить через чат-бот (Getty Images)

Украинцам напомнили о чат-боте, через который можно сообщить о передвижении российской техники, диверсантов или шпионов. Эту информацию проверяют СБУ и отправляет Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управление государственной охраны.