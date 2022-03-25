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Українцям нагадали, як можна повідомити ЗСУ про пересування ворожої техніки та ДРГ

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 10:38
Українцям нагадали, як можна повідомити ЗСУ про пересування ворожої техніки та ДРГ Фото: про пересування російської техніки можна повідомити через чат-бот (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українцям нагадали про чат-бот, через який можна повідомити про пересування російської техніки, диверсантів чи шпигунів. Цю інформацію перевіряють перевіряє СБУ і відправляє Збройним Силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління державної охорони.

Йдеться про чат-бот @stop_russian_war_bot, завдяки якому вже було знищено багато ворожої техніки.

"На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Харківській ОВА повідомили про знищення двох російських літаків поблизу міста Ізюм.

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