Под Изюмом враг понес потери, сбиты два российских самолета, - Харьковская ОВА
Российские оккупанты понесли большие потери под городом Изюм Харьковской области. Украинские военные сбили два вражеских самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова во время телемарафона.
По его словам, вблизи Изюма снова состоялся бой, однако украинские военные отбили наступление врага. ВСУ удалось ликвидировать два самолета противника.
Кроме того, 24 марта российская армия с вертолетов обстреляла свои же позиции.
"Уничтожили достаточно большое количество живой силы противника и военной техники", - отметил Синегубов.
На некоторых направлениях в Харьковской области украинские бойцы идут в контрнаступление, отодвигая врага к своим границам.
Напомним, российские оккупанты обстреляли военные часть вблизи Днепра. Оккупанты применили ракеты.
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