Украинцам могут упростить доступ к бесплатной юридической помощи. Что предлагает закон

Регулируется вопрос обязательного участия адвоката при рассмотрении судом определенных категорий дел.

Перечень субъектов получения такой помощи хотят расширить.

В законе прописано, что за бесплатной правовой помощью могут обращаться:

дети, достигшие 14 лет через электронные обращения;

лица, которые являются недееспособными или недееспособность которых ограничена;

лица, которые обратились для установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми до принятия решения об установлении статуса.

Предлагается закрепить процедуру привлечения переводчика (сурдопереводчика) для обеспечения предоставления бесплатной вторичной правовой помощи. Этот вопрос не урегулирован пока ЗУ "О бесплатной правовой помощи", поэтому на практике возникает много проблем.

На сегодня дети могут получить правовые консультации онлайн. Но когда ребенок приходит в центр предоставления вторичной правовой помощи, то, согласно действующему закону, он не может получить даже первичную правовую помощь и самостоятельно обратиться за вторичной.