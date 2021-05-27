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Українцям можуть спростити доступ до безоплатної правничої допомоги. Що пропонує закон

Автор: Юлія Струк

Українським громадянам можуть спростити доступ до безоплатної правничої допомоги. Це пропонує відповідний законопроект №5107.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Врегульовується питання обов’язкової участі адвоката при розгляді судом певних категорій справ.

Перелік суб’єктів отримання такої допомоги хочуть розширити.

У законі прописано, що за безоплатною правовою допомогою можуть звертатися:

  • діти, які досягли 14 років через електронні звернення;
  • особи, які є недієздатними, або недієздатність яких обмежена;
  • особи, котрі звернулися для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми до ухвалення рішення про встановлення статусу.

Пропонується закріпити процедуру залучення перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це питання неврегульовано наразі ЗУ "Про безоплатну правову допомогу", тому на практиці виникає багато проблем.

На сьогодні діти можуть отримати правові консультації онлайн. Але коли дитина приходить до центру надання вторинної безоплатної правової допомоги, то, згідно з чинним законом, вона не може отримати навіть первинну правову допомогу і самостійно звернутися за вторинною.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський ветував законопроект №2063 про доступ осіб, які відбувають покарання, до конфіденційних побачень зі своїми захисниками без обмеження їх тривалості в робочі, вихідні, неробочі дні. Верховна рада відправила відповідний законопроект на доопрацювання у профільний комітет.

Як писало РБК-Україна, в Україні відтепер діятиме процедура визнання особою без громадянства. Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2335.

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