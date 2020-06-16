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В Украине появилась процедура признания лицом без гражданства

Новости » Политика     16.06.2020 - 12:30
В Украине появилась процедура признания лицом без гражданства
Фото: документ лица без гражданства (refworld.org)

Нардепы одобрили законопроект №2335 во втором чтении

В Украине отныне будет действовать процедура признания лицом без гражданства. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2335.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 331 нардеп.

Эта процедура даст возможность таким лицам законно находиться на территории Украины. Они смогут получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания в Украине - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Согласно закону, при условии проживания на территории Украины в указанном статусе более 2 лет можно получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Кроме того, лицам, которые обратились с заявлением о признании лицом без гражданства, предоставили право на бесплатную вторичную правовую помощь. Их также освобождают от уплаты судебного сбора и авансового взноса по исполнению судебных решений, которые касаются обжалования решений о признании лицом без гражданства.

Напомним, данный проект Рада одобрила за основу в конце 2019 года, тогда его поддержал 361 парламентарий.

Как писало РБК-Украина, летом прошлого года ВР упростила предоставление гражданства иностранцам-защитникам Украины.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины гражданствоВерховная Рада
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