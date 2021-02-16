UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Когда украинцам могут отказать в вызове экстренной медпомощи: разъяснение Минздрава

Автор: Юлия Струк

В Национальной службе здоровья рассказали, когда украинцам могут отказывать в вызове экстренной медпомощи. Ее предоставление является бесплатным.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным именно для службы экстренной медпомощи. При жалобах только на температуру, когда пациент даже не делал попытки выпить жаропонижающий препарат, для того, чтобы измерить давление или сделать инъекцию, или для выполнения функции такси для пациентов, которые не нуждаются в экстренной медицинской помощи", - отмечают в ведомстве.

В Нацслужбе подчеркивают, что из-за подобного рода вызовы, пациент, который на самом деле нуждается в экстренной помощи, может ее не дождаться.

"Также бригады экстренной помощи выезжают в случае критического состояния к пациентам с COVID-19 и на месте оценивают состояние здоровья человека, определяют потребность в госпитализации и транспортируют лиц с подозрением на COVID-19 в определенную больницу", - указано в сообщении.

При этом если пациент с COVID-19 не требует госпитализации, ему оказывают необходимую медицинскую помощь и рекомендации.

Напомним, в 2021 году Национальная служба здоровья перечислила уже почти 3 миллиарда гривен за предоставление экстренной медицинской помощи.

Как писало РБК-Украина, в декабре президент Украины Владимир Зеленский просил ускорить процесс строительства приемных отделений экстренной медицинской помощи. Были готовы только половина из 210 приемных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинымедицина
Читайте также
На экстренную медпомощь украинцам направили уже почти 3 млрд гривен в 2021
Минздрав не может обнаружить мутации коронавируса в Украине. Нет оборудования
Прогноз погоды