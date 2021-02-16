Коли українцям можуть відмовити у виклику екстренної меддопомоги: роз'яснення МОЗ

У Національній службі здоров'я розповіли, коли українцям можуть відмовити у виклику екстренної меддопомоги. Її надання є безоплатним.
Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.
"Диспетчер має право відмовити у виклику, який по суті є необґрунтованим саме для служби екстреної меддопомоги. При скаргах лише на температуру, коли пацієнт навіть не робив спроби випити жарознижуючий препарат, для того, щоб виміряти тиск чи зробити ін’єкцію або, щоб виконати функцію таксі для пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги", - зазначають у відомстві.
У Нацслужбі підкреслюють, що через подібного роду виклики, пацієнт, який насправді потребує екстреної допомоги, може її не дочекатися.
"Також бригади екстреної допомоги виїжджають у разі критичного стану до пацієнтів з COVID-19 і на місці оцінюють стан здоров’я людини, визначають потребу у госпіталізації та транспортують осіб з підозрою на COVID-19 до визначеної лікарні", - вказано у повідомленні.
При цьому якщо пацієнт з COVID-19 не потребує госпіталізації, йому надають необхідну медичну допомогу та рекомендації.
Нагадаємо, у 2021 році Національна служба здоров'я перерахувала уже майже 3 мільярди гривень за надання екстреної медичної допомоги.
Як писало РБК-Україна, у грудні президент України Володимир Зеленський просив прискорити процес будівництва приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Були готові лише половина з 210 приймальних.