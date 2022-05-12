Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить

Предложенным законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение ограничений по реализации (отпуску) лекарственных средств во время действия военного положения - штраф от 1700 гривен до 5100 гривен с конфискацией лекарственных средств и выручки.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения - штраф от 8500 до 17000 гривен.

В свою очередь, нарушение комендантского часа и специального режима светомаскировки предусматривает штраф от 170 до 340 гривен.

Нарушение комендантского часа, которе совершено в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы), - штраф от 1700 до 3400 гривен.

Законопроект содержит ряд процессуальных норм относительно определения субъектов составления протоколов об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления) и субъектов рассмотрения дел и вынесения постановлений.

Одновременно предлагается наделить полицейских и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, в случае нарушения гражданами комендантского часа, применять к ним меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а именно административное задержание лица.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине во время войны разрешили правоохранителям задерживать граждан на девять суток вместо трех. Это разрешено делать без решения следственного судьи, суда или постановления прокуратуры.