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В Украине во время войны разрешили задержание граждан на девять суток без решения суда

Новина українською →
Украина, Суббота 07 мая 2022 10:28
В Украине во время войны разрешили задержание граждан на девять суток без решения суда Фото: задержание граждан во время военного положения разрешено на 9 суток (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В Украине во время войны разрешили правоохранителям задерживать граждан на девять суток вместо трех. Это разрешено делать без решения следственного судьи, суда или постановления прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона, вступившего в силу 1 мая.

"Срок задержания лица без решения следственного судьи, суда или постановления руководителя органа прокуратуры во время действия военного положения не может превышать 216 часов с момента задержания", - говорится в документе.

В то же время задержанное лицо в течение этого срока должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, в суд или руководителю органа прокуратуры для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения.

Отметим, в Украине действует норма, согласно которой задержание разрешено лишь на 72 часа. Задержанное без постановления следственного судьи, суда лицо не позднее 60 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено в суд для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, Верховная рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения до 25 мая.

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