Українцям готують нові штрафи. За порушення комендантської години та світло у вікні доведеться платити

Запропонованим законопроектом передбачена відповідальність за порушення обмежень щодо реалізації (відпуску) лікарських засобів під час дії воєнного стану - штраф від 1700 гривень до 5100 гривень з конфіскацією лікарських засобів та виручки.

Крім того, пропонується запровадити адміністративну відповідальність за порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану - штраф від 8500 до 17000 гривень.

В свою чергу, порушення комендантської години та спеціального режиму світломаскування передбачає штраф від 170 до 340 гривень.

Порушення комендантської години, що вчинено у межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону) - штраф від 1700 до 3400 гривень.

Законопроект містить низку процесуальних норм щодо визначення суб'єктів складання протоколів про адміністративні правопорушення (Національна поліція, Державна прикордонна служба України, органи місцевого самоврядування тощо) та суб'єктів розгляду справ і винесення постанов.

Одночасно запропоновано, наділити поліцейських та посадових осіб Державної прикордонної служби України, у випадку порушення громадянами комендантської години, застосовувати до них заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, а саме адміністративне затримання особи.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні під час війни дозволили правоохоронцям затримувати громадян на дев'ять діб замість трьох. Це дозволено робити без рішення слідчого судді, суду або постанови прокуратури.