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Украинца Гриба в РФ будут судить за "содействие в подготовке взрыва в Сочи"

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 16:22
Фото: Павел Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Павел Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)

Уголовное дело по Грибу передано на рассмотрение в суд РФ

Украинца Павла Гриба в Российской Федерации (РФ) будут судить за "содействие в подготовке взрыва на школьном выпускном в Сочи". Об этом заявила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало, сообщает "Интерфакс-Юг".

В частности, Катькало заявила, що уголовное дело по Грибу уже передано на рассмотрение в суд.

"В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности)", - заявила она, отметив, что предварительные слушания пройдут 9 июля в закрытом режиме.

Как сообщается, по данным российского следствия, Гриб якобы в марте-мае 2017 года переписывался через интернет со школьницей из Сочи и "убеждал ее заложить и привести в действие взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня 2017 года".

Также сообщается, что сегодня, 3 июля, суд в РФ продлил арест Грибу до 19 декабря 2018 года.

Напомним, ранее адвокат Гриба Марина Дубровина сообщала, что он не получает лечение в тюрьме Российской Федерации

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Теги публикации: Российская Федерация, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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