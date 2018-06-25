Политзаключенный Гриб не получает лечение в тюрьме РФ, - адвокат

В течение 2018 года Гриб не получал никаких медикаментов

Украинский политзаключенный Павел Гриб не получает лечение в тюрьме Российской Федерации. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина, сообщает "Радио Свобода".

По словам адвоката, у Гриба редкая болезнь и он не получает должного лечения.

"После того, как его поместили в следственный изолятор (в 2017 году, - ред.), у него было, по российским меркам, глубокое обследование, хотя таких специалистов в Краснодарском крае нет - из-за того, что у Павла очень редкое заболевание. Поэтому то лечение, которое было ему назначено, является очень условным, поскольку он фактически никаких медикаментов не получал", - сообщила она.

Адвокат также отметили, что украинские консулы положили на счет Гриба средства, на которые он самостоятельно приобрел лекарства, но в последний раз он их употреблял в прошлом году.

"В течение 2018 года он никаких медикаментов не получал. Сделали еще одно обследование перед тем, как отправлять его в Ростов, и вот именно это обследование показало отрицательную динамику в его состоянии здоровья. Когда он приехал в Ростов, ему уже никто ничего не проводил", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние здоровья Гриба ухудшается.