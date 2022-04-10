На украинскую армию через "Дію" уже собрали более 250 млн гривен

Через сервис госуслуг "Дія" украинцы уже собрали 250 млн гривен на армию. К сбору средств присоединились более 245 тысяч граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"Более 250 миллионов грн на армию собрано через "Дію". К сбору средств присоединились более 245 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Так, благодаря собранным средствам фонд "Повернись живим" уже передал украинским военным:
В ведомстве напоминают, что помочь армии финансово можно через несколько кликов в "Дія".
Для этого нужно лишь зайти в приложение, на главном экране нажать "Помочь армии", ввести сумму вклада и реквизиты карты.
Напомним, правительство приняло решение выделить 32,81 млрд гривен Министерству обороны. Данную сумму взяли из резервного фонда.
Добавим, что общая сумма помощи Украине, которую выделили страны Запада и международные финансовые организации, превысила 20 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.