На українську армію через "Дію" вже зібрали понад 250 млн гривень

Через сервіс держпослуг "Дія" українці вже зібрали 250 млн гривень на армію. До збору коштів долучились понад 245 тисяч громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
"Понад 250 мільйонів грн на армію зібрано через "Дію". До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.
Так, завдяки зібраним коштам фонд "Повернись живим" вже передав українським військовим:
У відомстві нагадують, що допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у "Дії".
Для цього потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути "Допомогти армії", ввести суму внеску та реквізити картки.
Нагадаємо, уряд прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду.
Додамо, що загальна сума допомоги Україні, яку виділили країни Заходу і міжнародні фінансові організації, перевищила 20 млрд доларів.
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