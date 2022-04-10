На українську армію через "Дію" вже зібрали понад 250 млн гривень

"Понад 250 мільйонів грн на армію зібрано через "Дію". До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Так, завдяки зібраним коштам фонд "Повернись живим" вже передав українським військовим:

12 206 бронежилетів

5 660 шоломів

12 666 засобів звʼязку

3782 одиниці тепловізійної та денної оптики

2793 квадрокоптери

11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів

1703 генератори та інші джерела живлення

72 автомобілі

2197 одиниць обладнання для командних пунктів (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка)

1391 ноутбук

2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників

309 одиниць саперного обладнання

У відомстві нагадують, що допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у "Дії".

Для цього потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути "Допомогти армії", ввести суму внеску та реквізити картки.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду.

Додамо, що загальна сума допомоги Україні, яку виділили країни Заходу і міжнародні фінансові організації, перевищила 20 млрд доларів.

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