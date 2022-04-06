Россия будет вынуждена выбирать между тратой валютных резервов и дефолтом, - Белый дом

Белый дом заявил, что США больше не позволят России выплачивать государственный долг с помощью долларов, хранящихся в американских банках. Такое решение направлено на усиление экономического давления на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Цель данного решения состоит в том, чтобы заставить Россию сделать выбор. У них нет неограниченных ресурсов, и правительство будет вынуждено выбирать между истощением оставшихся валютных резервов и дефолтом", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также подтвердила, что целью этого шага было отчасти истощение финансовых ресурсов России. Кроме того, Псаки отметила, что Белый дом надеется на истощение финансовых ресурсов России, что должно существенно затруднить продолжение войны в Украине.