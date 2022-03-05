Украинской кровью не пахнет? Кулеба шокирован покупкой Shell нефти из России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти в условиях агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост дипломата в Twitter .

"Мне доложили, что Shell вчера тайно купил российскую нефть. Один вопрос к Shell: разве российская нефть не пахнет украинской кровью для вас?" – заявил Кулеба.

Глава МИД также обратился к сознательным людям в разных уголках планеты. Главный призыв министра – от транснациональных корпораций следует требовать разрыва деловых отношений с РФ.

Shell приобрел партию российской нефти непублично за рекордную низкую цену – 28,5 долларов за баррель. Компания купила груз у трейдера Trafigura Group с условием доставки, то есть Shell не придется заниматься транспортировкой.