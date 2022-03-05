UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинской кровью не пахнет? Кулеба шокирован покупкой Shell нефти из России

Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти в условиях агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост дипломата в Twitter.

"Мне доложили, что Shell вчера тайно купил российскую нефть. Один вопрос к Shell: разве российская нефть не пахнет украинской кровью для вас?" – заявил Кулеба.

Глава МИД также обратился к сознательным людям в разных уголках планеты. Главный призыв министра – от транснациональных корпораций следует требовать разрыва деловых отношений с РФ.

Shell приобрел партию российской нефти непублично за рекордную низкую цену – 28,5 долларов за баррель. Компания купила груз у трейдера Trafigura Group с условием доставки, то есть Shell не придется заниматься транспортировкой.

К слову, ранее "Нефтегаз" призвал международные сервисные компании покинуть российский рынок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныShell НефтьВторжение России в Украину